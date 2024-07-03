Российские АЭС переведут на отечественное ПО для управления

Концерн «Росэнергоатом», часть государственной корпорации «Росатом», начал перевод системы поддержки эксплуатации атомных электростанций с иностранного программного обеспечения на российскую платформу «Аксиома». Этот проект включает замену всех компонентов системы, включая информационные системы Оперативно-диспетчерского комплекса, кризисного центра и автоматизированную систему инспекционных обходов. Первоначально система будет запущена на пяти ведущих атомных станциях России: Балаковской, Белоярской, Кольской, Ростовской и Смоленской.

Олег Шальнов, директор Департамента управления ИТ-проектами и интеграцией в концерне, подчеркнул, что схожесть методологий и архитектур новой платформы «Аксиома» с IBM Maximo значительно облегчит переход для сотрудников АЭС при внедрении новой системы. Новая система будет охватывать все ключевые аспекты работы атомных станций, включая оперативную эксплуатацию, обслуживание и ремонт технического оборудования, инженерную поддержку, управление ресурсами и документацией. Более 13 тыс. пользователей, включая персонал по эксплуатации и техническому обслуживанию, будут использовать эту систему.

Проект по импортозамещению включает создание нового программно-аппаратного комплекса, миграцию текущего решения на новую платформу и расширение функционала системы. Все работы осуществляет компания «Интерпроком», а управление проектом и экспертную поддержку оказывает АО «Консист-ОС». Планируется, что новая система будет полностью введена в эксплуатацию к концу 2025 года на одиннадцати российских атомных станциях, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию, а также в ключевых центрах «Росэнергоатома».