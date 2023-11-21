Российские айтишники изобрели технологию «остановки» ИИ и запатентовали ее в США

Это уже пятый американский патент компании в 2023 году.

Суть технологии заключается в прогнозировании результата распознавания следующего кадра. Если предполагаемый результат не улучшает текущие данные, ИИ принимает решение прекратить обработку.

Этот метод может найти применение в различных сферах, включая робототехнику, компьютерную томографию и беспилотный транспорт.

Инновационный подход Smart Engines заключается в остановке работы ИИ на основе прогноза будущего, а не только на основе уже полученных данных. Это позволяет значительно ускорить процесс принятия решений и экономить вычислительные ресурсы, а также заряд батареи устройства.

Кроме того, Smart Engines получила патенты на другие технологии, включая методы идентификации документов и интеграции кадров в видеопотоке.

Одна из разработок компании в области компьютерной томографии позволяет снизить дозу облучения при диагностике пациентов с COVID-19 и другими заболеваниями, ускоряя при этом исследования.