Российские айтишники придумали, как улучшить жизнь россиян

Участники Всероссийского форума IT-технологий «Фича» разработали цифровую платформу для продвижения идеи и продуктов, которые могут улучшить жизнь в России. Организаторы форума, Росмолодежь, описали эту платформу как место, где можно собрать, продвигать и оценивать цифровые сервисы, направленные на улучшение качества жизни граждан России.

Форум «Фича» провёл пленарное заседание под названием «Цифровой суверенитет России в современном мире». Участники взаимодействовали с наставниками и экспертами, чтобы создать эту цифровую платформу, которая объединит сообщество профессионалов, заинтересованных в улучшении цифровой индустрии в России.

Этот проект призван содействовать качественным изменениям в цифровой сфере страны, улучшая жизнь граждан и поддерживая инновации и идеи.