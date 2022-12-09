Российские аналоги спутников Starlink оснастят передовыми ионными двигателями

Инженеры предприятия отметили, что двигатель будет работать на ксеноне, а удельный импульс тяги составит не менее 1200 секунд.

Учитывая, что по планам разработчиков запуск первого спутника состоится лишь в 2028 году, у них есть достаточно много времени на качественную реализацию идеи.

Напомним, что ранее представители Роскосмоса рассказали о старте научно-исследовательской работы по бесперебойной поставке ксенона для спутниковой группировки проекта «Сфера».