Российские антенны «Гонец» успешно прошли испытания

Три новые антенны, разработанные АО «Спутниковая система «Гонец» вместе с компанией «3D Навигация», успешно прошли испытания и продемонстрировали отличные результаты. Об этом сообщил заместитель гендиректора предприятия Андрей Манойло. Он отметил, что каждая из антенн была создана с учётом специфических потребностей разных пользователей и успешно протестирована в реальных условиях, что открывает путь для их серийного производства.

Первая антенна предназначена для систем мониторинга и аварийной сигнализации, вторая — для персональных коммуникаций, при этом она может работать в вертикальном положении, экономя пространство. Третья антенна спроектирована для экстремальных условий, таких как лесозаготовки, где она должна выдерживать удары и падения веток или снега. Манойло подчеркнул, что прочность этой антенны делает её идеальной для таких задач.

Андрей Жерлицын, учредитель компании «3D Навигация», рассказал, что работа над проектом была интересной и сложной, поскольку подвижная спутниковая система «Гонец» предъявляет особые требования к антеннам. Он отметил, что из-за постоянных изменений угла работы с абонентом и расстояния до спутника, проектирование антенн стало творческим процессом, требующим поиска новых решений.