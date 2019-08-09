Российские аптеки убрали с полок дешёвые лекарства

В России впервые за три года упали продажи дешёвых лекарств. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт компании DSM Group.

В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств. Согласно отчёту, продажи лекарств стоимостью выше 500 рублей увеличились на 7,8%, с 211,3 тысяч упаковок до 227,7 тысяч.

При этом продажи препаратов в ценовой категории от 150 до 500 рублей упали на 3,3%, с 750,9 до 726,4 тысяч упаковок, от 50 до 150 руб.— на 3%, с 600,9 до 582,7 тысяч упаковок, до 50 руб. — на 7,1%, с 1,1 млн до 977,1 тысяч упаковок. По данным исследования, падение продаж недорогих лекарств произошло впервые за последние три года.

Сами фармритейлеры объясняют это инфляцией. Однако гендиректор DSM Group Сергей Шуляк связывает сложившуюся ситуацию с вымыванием дешевых препаратов из ассортимента аптек. Пока их доля в структуре продаж остается высокой, но в ближайшие годы дорогих лекарств в ассортименте будет всё больше.

Производители обвиняют аптечные сети в неготовности продавать дешевые препараты из-за низкого бонуса, получаемого за их реализацию.