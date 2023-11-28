Российские археологи нашли древние украшения в Красноярском крае

Археологи из Сибирского федерального университета обнаружили ценные артефакты, включая украшения, в Красноярском крае. Находки включают осколки керамической посуды, глиняные украшения, такие как пуговицы и бусы, а также стеклянную бусину с золотой фольгой. Эти артефакты датируются III–IV веками н. э. и, вероятно, были доставлены из восточных провинций Римской империи.

Экспедиция проводилась в долине малых притоков Ангары в Красноярском крае. Разведанные участки связывают с древними племенами, проживавшими в этих местах в VI–III вв. до н. э. и III–IV вв. н. э. Раскопанный археологический комплекс, названный Глинным, включает площадки для кузнечного ремесла, а также жилище, которое датируется III–IV веками н. э. Важно отметить, что это первая находка артефактов этого периода в Красноярском крае.

Жилище представляло собой небольшое углубление в рыхлой песчаной почве с центральным очагом. Эксперты планируют изучить остатки конструкции с использованием радиоуглеродного анализа и методов дендрохронологии. Возле жилища также обнаружены железные наконечники стрел, осколки глиняных сосудов и остатки кострища. Эти артефакты указывают на кузнечное дело как на основное ремесло древних обитателей Приенисейской Сибири.