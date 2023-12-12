Российские археологи нашли монету времён крещения Руси

В ходе раскопок на Софийской стороне Великого Новгорода археологи обнаружили редкую монету — сребреник князя Владимира Святославича, который считается крестителем Руси. Эта находка имеет важное значение, расширяя область наличия древнерусских монет и свидетельствуя о ранних связях между Новгородом и Киевом. До этого считалось, что такие монеты изготавливались только на Южной Руси, и обнаружение «северного» сребреника подтверждает новые археологические данные.

Вторая серебряная монета была найдена при спасательных раскопках, проведённых в связи с реконструкцией Морского центра капитана Варухина. Эти раскопки привели к открытию различных артефактов, включая печать Ярослава Ярославича, европейские и арабские монеты, а также сребреник Владимира Святославича. Интересно, что эти монеты были изготовлены в течение короткого периода, который продолжался не более 30 лет, отражая важные политические события в истории Руси — формирование древнерусского государства и принятие христианства в качестве государственной религии.