Российские археологи нашли тюркское захоронение на Алтае

В ходе международной археологической экспедиции «Большой Алтай — тюркское наследие: Сентелек-2023» в Алтайском крае было обнаружено захоронение кочевника VIII–IX веков. Раскопки проходили в Чарышском районе, рядом с «Царским курганом» скифской эпохи. В этом году археологи исследовали три кургана, один из которых содержал захоронение человека с лошадью. В этом захоронении обнаружены детали конского снаряжения, железные стремена и украшения уздечки. Также найдено орудие, назначение которого ещё не установлено.

Следует отметить, что места раскопок представляют собой огромный комплекс, включающий около 100 курганов, их многие скрыты сельскохозяйственной деятельностью. Важной задачей археологов является сохранение этой территории и вывод её из хозяйственного использования. Сейчас проводится работа по определению границ памятника, и готовится обращение к региональным властям для поддержки инициативы.

Исследования археологов представлены на III Международном алтаистическом форуме «Единство славянских и тюркских народов в истории и современности». Форум обсуждает археологические исследования и их роль в изучении эволюции тюркской общности в Большом Алтае, а также этнокультурные и политико-правовые процессы в регионе и Центральной Азии.