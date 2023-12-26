Российские археологи нашли уникальное украшение возрастом 40 тыс. лет

В Денисовой пещере на Алтае археологи обнаружили древние украшения, которым около 40 тысяч лет. Эти удивительные находки включают удлинённые бусы и подвески, сделанные из различных материалов, таких как поделочный камень, раковины, кости и зубы животных, а также бивень мамонта. Это важное открытие включает даже диадему, изготовленную из стенки трубчатой кости крупного млекопитающего, что является первым известным случаем использования такого материала для украшений.

Эти украшения были найдены в том же слое пещеры, где ранее обнаружен зуб денисовца, представителя сестринского вида неандертальцев. Денисовцы имеют своеобразное эволюционное происхождение, начавшееся приблизительно 640 тысяч лет назад. Ранее известно о трёх денисовцах, включая девочку и двух мужчин. Это открытие предоставляет ценную информацию о культуре и творчестве этого древнего народа, раскрывая новые грани их жизни и творческого наследия.