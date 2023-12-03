Российские археологи обнаружили средневековое поселение под Астраханью

Археологи обнаружили под Астраханью поселение с артефактами Приморского Дагестана, относящимися к V–VIII векам. Исследование позволяет предположить о древних оседлых поселениях в регионе, связанных с периодом Хазарии. Артефакты, включая керамические материалы, демонстрируют схожесть с территорией Приморского Дагестана и свидетельствуют о становлении Хазарского каганата.

Астраханская археологическая экспедиция провела раскопки на объекте «Киракле-Тобе», обнаружив более 30 хозяйственных ям и девять жилищ с материалами V–VIII веков. Размеры и характер находок указывают на связь с оседлым населением и возможное существование более древних поселений в Астраханской области.

Однако вопрос о столице Хазарского каганата, городе Итиль, остаётся открытым. Ранее учёные предполагали, что он затоплен в результате подъёма уровня Каспия в Х веке. Весной 2024 года запланировано продолжение раскопок с увеличением площади до 1 тыс. кв. м. для дальнейшего изучения древних поселений в этом регионе.