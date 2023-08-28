Российские археологи расшифровали надписи возрастом более 800 лет

Российские археологи расшифровали древние рунические надписи на артефактах, найденных в Новгороде. Они обнаружили, что часть из них, относящуюся к 1160–1170 годам, принадлежит скандинавским, а не ганзейским купцам. Это открытие помогает лучше понять раннюю историю Немецкого двора в Новгороде, где готландские и новгородские купцы имели давние торговые связи.

Скандинавские рунические надписи нашли на предметах, созданных в 1160–1170 годах. Эти находки являются вторыми известными случаями обнаружения рунических надписей в Новгороде. Археологи определили, что как минимум два из этих предметов принадлежали скандинавам с острова Готланд.

Эти открытия подтверждают, что готландские купцы проживали и работали на Немецком дворе в Новгороде с момента его основания. Это также указывает на существование давних торговых отношений между Новгородом и Готландом, что добавляет интерес к истории этого периода.

Международные торговые связи играли важную роль в процветании Новгорода в средние века, и торговые партнёры из Готланда были среди главных. Расшифрованные рунические надписи проливают свет на происхождение этой иноземной фактории и подтверждают давние связи между этими двуми регионами.