Российские археологи узнали владельцев клада I-II веков нашей эры

Близ деревни Барыбинка под Тулой археологи обнаружили остатки древнего металлургического производства и клад драгоценных женских украшений, которые датируются I–II веками нашей эры. Считается, что этот клад мог принадлежать семье древнего металлурга. Археологи нашли следы металлургической деятельности в старых развалинах, указывающие на возможное производство в этом месте.

Клад драгоценностей, состоящий из разнообразных украшений, лежал в углу сгоревшей постройки и датируется II веком нашей эры. Возможно, этот дом семьи металлурга был атакован врагами, что привело к спешному спасению клада. Среди находок — уникальные спиралевидные браслеты, перстни и другие украшения, позволяющие учёным лучше понять стиль жизни и моду того времени.

Эти артефакты добавили интересных деталей в коллекцию музея «Куликово поле» и помогают учёным реконструировать женский костюм I–II веков. Это важное открытие, которое расширяет наши знания о прошлом и позволяет лучше понять древние обычаи и культуру этого периода.