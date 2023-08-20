Российские астрофизики приблизились к разгадке появления космических лучей

Астрономы, используя орбитальную обсерваторию «Спектр-РГ», обнаружили, что скопление молодых звёзд Westerlund 2 излучает мощные потоки рентгеновского излучения. Это происходит из-за столкновения звёздных ветров и ускорения электронов до очень высоких энергий. Открытие было сделано российскими астрофизиками, и оно может помочь в понимании природы галактических космических лучей.

Westerlund 2 — это сгущение молодых звёзд в созвездии Киля, находящееся на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли. Оно привлекло внимание астрофизиков благодаря своим молодым, ярким звёздам, которые выбрасывают потоки материи в межзвёздное пространство — звёздные ветры, сильнее солнечного ветра миллионы раз.

Исследователи обнаружили, что излучение рентгеновского диапазона в Westerlund 2 происходит не только от нагретой при столкновении ветров плазмы, но также от электронов и позитронов, разогнанных до сверхвысоких энергий. Это важное открытие может помочь расшифровать происхождение галактических космических лучей.