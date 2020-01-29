Российские авиакомпании начали отменять полеты в Европу из-за вируса

Чуть ранее авиаперевозчик уже заявлял о том, что он приостанавливает полеты из Екатеринбурга и Тюмени на китайский остров Хайнань. А уже с 7 февраля текущего года планируется приостановить сообщение с городами Сиань и Ордос, на этот раз лишь из Екатеринбурга. Пресс-служба перевозчика отметила, что несколько рейсов полетной программы будут возобновлены после зимней навигации.

При этом, что важно, “Уральские авиалинии” предлагают альтернативу уже купившим билеты пассажирам — авиакомпания предлагает другие рейсы перелетов со стыковками в Праге и Москве.