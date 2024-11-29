Российские автомобили защитят от хакеров и утечек

АО «Глонасс» совместно с ФГУП «НАМИ» и «НПП «Гамма» запускают пилотный проект по созданию решений в области кибербезопасности для отечественных автомобилей. Проект направлен на повышение безопасности дорожного движения и защиту данных российских пользователей от возможных утечек. По словам генерального директора «Глонасс» Алексея Райкевича, основная цель проекта — выявить уязвимости современных автомобилей и продемонстрировать эффективные механизмы борьбы с киберугрозами.

Проект длится семь месяцев и будет проводиться с использованием тестовой инфраструктуры, в том числе Дмитровского автополигона, где проходят испытания отечественные автомобили. Для эксперимента будет использовано четыре транспортных средства, оснащённых сим-картами «Глонасс» и блоками для передачи телематических данных. Эти данные будут анализироваться на предмет возможных угроз и утечек, а также защищаться от вторжений. В проекте также примут участие специалисты по информационной безопасности, в том числе эксперты из «Лаборатории Касперского» и Positive Technologies.

Особое внимание уделяется защите от утечек данных, так как на российских дорогах есть множество иностранных автомобилей с телематическими блоками, которые могут передавать информацию за рубеж. Как пояснил Райкевич, степень и объем этих передач остаются неизвестными, включая данные с видеокамер. Это подчеркивает важность защиты современных автомобилей, ставших по сути «компьютерами на колёсах», от кибератак и вмешательства злоумышленников.