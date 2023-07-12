Российские банки будут обязаны возвращать деньги жертвам мошенников

Российские банки будут обязаны возвращать деньги жертвам мошенниковНаконец-то
В Госдуме РФ приняли один очень важный закон. Согласно нему, банки будут обязаны проверять переводы россиян на предмет мошенничества, и, если такая проверка была пропущена и клиент стал жертвой мошенничества, банк будет обязан вернуть пострадавшему украденные деньги.
Данный закон о дополнительной защите граждан от финансовых махинаций был принят во втором и третьем чтениях в Государственной Думе.
Операторы банков будут обязаны проводить проверку подозрительных переводов и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже если клиент дал согласие на такие операции.
В случае, если банк не соблюдает эти требования, он будет обязан вернуть пострадавшим россиянам украденные мошенниками средства.
Напомним, что ранее Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля, который определяет правовой статус и правила использования цифровой валюты.