Российские банки будут обязаны возвращать деньги жертвам мошенников

Данный закон о дополнительной защите граждан от финансовых махинаций был принят во втором и третьем чтениях в Государственной Думе.

Операторы банков будут обязаны проводить проверку подозрительных переводов и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже если клиент дал согласие на такие операции.

В случае, если банк не соблюдает эти требования, он будет обязан вернуть пострадавшим россиянам украденные мошенниками средства.

Напомним, что ранее Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля, который определяет правовой статус и правила использования цифровой валюты.