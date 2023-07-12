Наука и технологии
08:26, 12 июля 2023
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Российские банки будут обязаны возвращать деньги жертвам мошенников

Наконец-то

В Госдуме РФ приняли один очень важный закон. Согласно нему, банки будут обязаны проверять переводы россиян на предмет мошенничества, и, если такая проверка была пропущена и клиент стал жертвой мошенничества, банк будет обязан вернуть пострадавшему украденные деньги.

Данный закон о дополнительной защите граждан от финансовых махинаций был принят во втором и третьем чтениях в Государственной Думе.

Операторы банков будут обязаны проводить проверку подозрительных переводов и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже если клиент дал согласие на такие операции.

В случае, если банк не соблюдает эти требования, он будет обязан вернуть пострадавшим россиянам украденные мошенниками средства.

Напомним, что ранее Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля, который определяет правовой статус и правила использования цифровой валюты.

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