Российские банки могут сделать выпуск новых банковских карт платным

Так, авторы письма указывают, что если Центробанк решит оставить в силе существующие ограничения эквайринговых комиссий (сейчас она не может превышать 1%), то банки-эмитенты будут вынуждены искать способы подстраховать убытки через различные непопулярные меры. В их число входят: взимание платы с потребителей за выпуск и обслуживание пластиковых карт, мобильных приложений, а также сокращение программ лояльности.

Стоит отметить, что представители Банка России заявили Известиям о том, что ограничение эквайринговых комиссий на данный момент носит временный характер. Так, в качестве причины, по которым комиссия не может превышать 1%, называется поддержка малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса. В качестве сроков окончания действия ограничения называется 30 сентября 2020 года включительно.