Российские банки начали брать комиссию за погашение кредитов в банках-конкурентах

Российские банки начали брать комиссию за погашение кредитов в банках-конкурентахНо как они будут это делать, пока не понятно
Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на газету «Известия». Источник отмечает, что такое нововведение может быть результатом ужесточения контроля Центробанка за финансовыми операциями. Источник пишет также о том, что речь идёт о взимании комиссии при переводах с карт клиентов «Альфа-банка» и «ОТП банка» на карты других банков.
По информации источника, в «Альфа-банке» взималась комиссия в размере 1,95%, минимум 30 рублей. Представители «Альфа-банка» прокомментировали ситуацию и рассказали, что расценивали эти операции как с наличными деньгами, поэтому и взимали комиссию. Также отмечается, что это было пилотное тестирование тарифа на малом количестве пользователей, и одному из них комиссионные были возвращены.
Как сообщается, в «ОТП Банке» комиссия составила 2%, но не менее 90 рублей. Причём взимались комиссия при переводах денег с 4 из 5 кредитных карт.
Отмечается, что на сайте ни одной из указанных кредитных организаций нет официальной информации о взимании комиссии при переводах.
При этом «Сбербанк», «Открытие», «Райффайзенбанк» и «Росбанк» заявили, что перевод денег с карты банка на карту другой кредитной организации бесплатен для клиентов.