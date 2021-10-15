Российские банки начали брать комиссию за погашение кредитов в банках-конкурентах

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на газету «Известия». Источник отмечает, что такое нововведение может быть результатом ужесточения контроля Центробанка за финансовыми операциями. Источник пишет также о том, что речь идёт о взимании комиссии при переводах с карт клиентов «Альфа-банка» и «ОТП банка» на карты других банков.

По информации источника, в «Альфа-банке» взималась комиссия в размере 1,95%, минимум 30 рублей. Представители «Альфа-банка» прокомментировали ситуацию и рассказали, что расценивали эти операции как с наличными деньгами, поэтому и взимали комиссию. Также отмечается, что это было пилотное тестирование тарифа на малом количестве пользователей, и одному из них комиссионные были возвращены.

Как сообщается, в «ОТП Банке» комиссия составила 2%, но не менее 90 рублей. Причём взимались комиссия при переводах денег с 4 из 5 кредитных карт.

Отмечается, что на сайте ни одной из указанных кредитных организаций нет официальной информации о взимании комиссии при переводах.

При этом «Сбербанк», «Открытие», «Райффайзенбанк» и «Росбанк» заявили, что перевод денег с карты банка на карту другой кредитной организации бесплатен для клиентов.