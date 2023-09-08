Российские банки не успеют перейти на российский софт

Несколько крупных российских банков, включая Россельхозбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ и «ДОМ.РФ», попросили отложить с 2025 на 2027 год переход на российские системы управления базами данных. Они утверждают, что поставщики не успеют адаптировать свои банковские системы для работы с отечественными СУБД.

Это решение было объявлено в ходе совещания в Центробанке, где также обсуждали вопросы импортозамещения в сфере информационных технологий. Начиная с 1 января 2025 года, использование зарубежного программного обеспечения на «значимых объектах» Критической Информационной Инфраструктуры будет ограничено.

Адаптация банковских систем под российские СУБД, такие как Postgres, потребует времени и значительных инвестиций. В связи с этим, некоторые банки рассматривают возможность создания консорциума для разработки новых банковских систем, совместимых с российскими СУБД. Но разработка таких систем является сложным процессом, требующим высокой технической экспертизы.

Некоторые эксперты отмечают, что банки не обладают достаточной экспертизой в разработке сложных системных продуктов, поэтому переманивание разработчиков из отечественных вендоров может ограничить доступ к существующим решениям для других отраслей. Ранее уже было объявлено о планах заменить иностранное ПО и оборудование в банковских IT-системах на отечественные аналоги, начиная с 1 января 2023 года, по рекомендации Минцифры.