Российские банки обяжут использовать определённый вид QR-кодов

Центробанк России направил свои предложения в Минфин по поводу использования QR-кодов при оплате товаров и услуг. Регулятор хочет, чтобы банки переходили только на универсальный QR-код от Национальной системы платёжных карт (НСПК). Это нововведение, по мнению Центробанка, поможет снизить затраты банков и торговых компаний на внедрение различных платёжных систем и упростит процесс оплаты для клиентов.

Центробанк считает, что внедрение универсального QR-кода НСПК не только сократит расходы, но и создаст более конкурентную среду. Он будет поддерживать все виды платежей, включая систему быстрых платежей (СБП) и, в будущем — цифровой рубль. Такие изменения могут значительно упростить процесс расчётов и сделать его более доступным для пользователей.

В пресс-релизе Центробанка отметили, что все информационные системы банков и устройства, используемые для приёма платежей, должны поддерживать новый универсальный QR-код. На данный момент Министерство финансов не дало никакого комментария по этому вопросу.