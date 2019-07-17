Российские банки перестали возвращать кэшбек деньгами

Согласно данным агентства Frank RG, за прошедший год изменения в программе лояльности произошли в трех банках: ВТБ, “ФК Открытие” и “Промсвязьбанке”. Так, ВТБ буквально в мае изменила условия программы, в результате чего рубли были заменены на бонусы. А для того, чтобы клиент банка мог воспользоваться ими, он вынужден установить приложение “ВТБ Лояльность” на свой смартфон, либо зайти на сайт, где хранятся накопленные баллы. Кэшбек в бонусах конвертируется по курсу 1 бонус = 1 рублю, но при этом покупать на накопленные баллы можно лишь товары, представленные в специальном каталоге. На данный момент только “Альфа-банк”, “Газпромбанк” и “Тинькофф Банк” предоставляют кэшбек и в рублях, и в баллах, и в милях в зависимости от карты.