Российские банки потребовали от Госдумы запретить скидки на маркетплейсах

Опубликовано 20 ноября 2025, 18:441 мин.
Российские банки потребовали от Госдумы запретить скидки на маркетплейсахИнициатива может затронуть бонусные программы и акции
Крупнейшие российские банки направили в Госдуму предложение о запрете маркетплейсам предоставлять прямые скидки и косвенные формы финансирования покупателям. С соответствующим письмом к спикеру Вячеславу Володину обратились руководители Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка.
В документе предлагается распространить запрет на бонусные программы, возвраты средств и маркетинговые субсидии. Исключение может быть сделано для собственных товаров платформ и социально значимой продукции. При этом скидки не должны быть привязаны к конкретным платежным системам или банкам.
Авторы инициативы ссылаются на международный опыт, в частности на регуляторные практики Европейского союза, ограничивающие антиконкурентное ценообразование. Банки утверждают, что такие меры не приведут к росту цен для потребителей.
Однако эксперты и представители бизнеса выражают опасения. По оценкам председателя Общественного совета Роспотребнадзора, отмена скидок может вызвать подорожание товаров на 15−20%.