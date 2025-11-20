Российские банки потребовали от Госдумы запретить скидки на маркетплейсах

В документе предлагается распространить запрет на бонусные программы, возвраты средств и маркетинговые субсидии. Исключение может быть сделано для собственных товаров платформ и социально значимой продукции. При этом скидки не должны быть привязаны к конкретным платежным системам или банкам.

Авторы инициативы ссылаются на международный опыт, в частности на регуляторные практики Европейского союза, ограничивающие антиконкурентное ценообразование. Банки утверждают, что такие меры не приведут к росту цен для потребителей.

Однако эксперты и представители бизнеса выражают опасения. По оценкам председателя Общественного совета Роспотребнадзора, отмена скидок может вызвать подорожание товаров на 15−20%.