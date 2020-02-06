Российские банки позволят оформить кредит на кассе магазинов

Помимо этого они также смогут на кассах магазинов подать заявку на выпуск банковских карт — таким образом банк сможет минимизировать количество препятствий, с которыми будет необходимо столкнуться потенциальным клиентам на пути к получению услуг компании. Также, что интересно, для использования любой из вышеперечисленных услуг, достаточно просто обратиться к кассиру, покупать какие-либо товары нет никакой необходимости. По словам представителей Сбербанка, нововведение заработает в полном объеме уже в течение 2020 года.

Также в сети появились слухи о том, что подобные услуги в ближайшее время планируют предоставлять и другие банки. Правда, кроме Сбербанка, по этому поводу официально ни один другой банк не высказался.