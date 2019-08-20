Российские банки придумали новую причину для блокировки карт пользователей

Так, карта будет заблокирована до тех пор, пока факт перевода не подтвердит сам отправитель. Если же он не сделает этого, то карту лица, получившего деньги разморозят через два дня. При этом в том случае, когда будет выявлено обращение в полицию, время блокировки карты вырастет до 30 дней.

Согласно имеющейся у издания “Коммерсантъ” информации, данная идея была инициирована управляющим директором департамента кибербезопасности “Сбербанка” Сергеем Велигодским. Идею поддержали абсолютно все члены ассоциации.