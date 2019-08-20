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Российские банки придумали новую причину для блокировки карт пользователей

Говорят, делается это для борьбы с мошенниками
Ассоциация банков России выступила с предложением внести поправки в действующее законодательство. Согласно новым правилам, банки получат право блокировать банковскую карту клиента при подозрительных транзакциях. Таким образом ассоциация намерена бороться с мошенниками.

Так, карта будет заблокирована до тех пор, пока факт перевода не подтвердит сам отправитель. Если же он не сделает этого, то карту лица, получившего деньги разморозят через два дня. При этом в том случае, когда будет выявлено обращение в полицию, время блокировки карты вырастет до 30 дней.

Согласно имеющейся у издания “Коммерсантъ” информации, данная идея была инициирована управляющим директором департамента кибербезопасности “Сбербанка” Сергеем Велигодским. Идею поддержали абсолютно все члены ассоциации.

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