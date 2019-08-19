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Российские банки снизят комиссию за оплату картой для магазинов на ряд товаров

Причем в некоторых категориях товаров “Мир” оказался щедрее, чем Visa и MasterCard
“Коммерсантъ”, основываясь на данных своих источников, рассказал, что банки получили от всех трех работающих в России платежных систем ("Мир", MasterCard и Visa) бюллетени, в которых говорится о снижении ставок на комиссии, которая берется за оплату картами в торговых точках. Но нововведение касается лишь специальных, социально значимых и крупных покупок. Новые ставки начнут действовать уже с 1 октября.

Так, комиссия за оплату покупок в аптеках составит 1,3% по обычным покупкам и 0,8-1,2% по дорогостоящим покупкам у всех платежных систем. Что интересно, для крупных покупок будет установлен потолок комиссий в размере 10 тыс рублей, что должно дать возможность принимать карты в тех местах, где из-за крупности среднего чека невыгодно пользоваться оплатой по карте.

По данным издания, расхождения в ставках возникли только в двух категориях — лечебные и образовательные учреждения. Отечественная платежная система "Мир" установила гораздо более низкую комиссию по этим категориям, чем зарубежные аналоги: 0,3% против 0,8-1%.

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