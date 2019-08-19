Российские банки снизят комиссию за оплату картой для магазинов на ряд товаров

Так, комиссия за оплату покупок в аптеках составит 1,3% по обычным покупкам и 0,8-1,2% по дорогостоящим покупкам у всех платежных систем. Что интересно, для крупных покупок будет установлен потолок комиссий в размере 10 тыс рублей, что должно дать возможность принимать карты в тех местах, где из-за крупности среднего чека невыгодно пользоваться оплатой по карте.

По данным издания, расхождения в ставках возникли только в двух категориях — лечебные и образовательные учреждения. Отечественная платежная система "Мир" установила гораздо более низкую комиссию по этим категориям, чем зарубежные аналоги: 0,3% против 0,8-1%.