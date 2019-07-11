Российские банки требуют сделать оплату по QR-кодам менее выгодной, чем через NFC

Согласно планам Центробанка, прием оплаты товаров и услуг по QR-кодам запустится в сентябре этого года. В течение первых месяцев система должна быть бесплатной для магазинов, дальнейшие же тарифы пока обсуждаются — их ЦБ планирует озвучить в ближайшее время. Один из собеседников “Коммерсанта” заявил, что банки твердо настаивают на комиссии в 1%, из которых уже банк в свою очередь заплатит комиссию системе быстрых платежей. В связи с тем, что банки, поднявшие вой достаточно крупные, Центробанк вынужден прислушиваться к ним, так как в противном случае они подойдут к вопросу обеспечения проведения платежей через новую систему максимально формально.

С другой стороны, по словам все тех же собеседников издания, есть банки, которые согласны на низкие комиссии. Они рассчитывают таким образом увеличить клиентскую базу из числа ритейлеров. Так, “Русский стандарт” заявил, что не будет брать плату за переводы от клиентов ритейлерам до конца 2019 года. “Платежный центр” также установил комиссию за новый тип переводов в размере 0%.