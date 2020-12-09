Российские банки внедрили новые технологии для отслеживания клиентов

Благодаря нововведению сотрудники банков могут в режиме реального времени получать уведомления о том, что у ближайшего банкомата находится клиент. Кроме того, операционист может ознакомиться с данными пользователя и параметрами предодобренного предложения. Клиентам, в свою очередь, помимо рекламы, поступает SMS, напоминающая о возможности воспользоваться консультацией. В материале издания “Известия” описывается и другая технология, которая подразумевает отправку банком предложений в контексте осуществленных клиентом операций и покупок.

Известно, что на сегодняшний день CRM-технологии с использованием банкоматов были внедрены такими банками, как “Почта Банк” и МКБ.