Российские банки запустят интернет-магазины с конфискованными у неплательщиков по кредитам товарами

О планах компании заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. Что интересно, в качестве покупателей на новой торговой площадке могут выступать не только действующие клиенты банка, но также и сторонние посетители. Печатников рассказал, что с помощью нового сервиса компания планирует сделать процесс реализации активов более прозрачным и эффективным.

На новой площадке также будет возможность оформить ипотечный и потребительский кредит, причем не только в ВТБ, но и у других российских банков. Но у компании нет планов по продаже на своей площадке активов, принадлежавших должникам других банков. В августе 2019 года появится новый сайт по реализации непрофильных активов "КомиссиON", где будет доступна возможность приобрести изъятое имущество, оформить ипотеку или какой-нибудь другой продукт банка. Затем площадка интегрируется с другими сервисами по реализации непрофильных активов.