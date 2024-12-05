Российские банки запустят оплату покупок смартфоном весной 2025 года

Национальная система платёжных карт (НСПК) готовится к тестированию новой технологии оплаты «Волна», которая подходит для пользователей iOS и Android. Уже этой весной банки получат приглашения к участию в пилотном проекте, а первые испытания начнутся во втором квартале 2025 года. Никита Лукьянов, аналитик НСПК, отметил, что заявки на участие можно подать уже сейчас.

Банки смогут встроить «Волну» в свои мобильные приложения, чтобы клиенты использовали её по умолчанию для оплаты. Процесс прост: достаточно открыть приложение, поднести телефон к терминалу на 15-20 см и подтвердить платёж через FaceID, TouchID или пароль. Более того, НСПК прорабатывает возможность офлайн-платежей, что позволит совершать операции даже при плохом или полностью отсутствующем интернете.

Особенность технологии «Волна» в том, что она использует Bluetooth (BLE), а не NFC, как многие привычные системы. Это означает, что оплата возможна на большем расстоянии и не зависит от точного расположения смартфона. В НСПК подчёркивают, что BLE и NFC работают независимо, исключая двойное списание средств. Такая универсальность делает «Волну» удобным и перспективным решением для современных пользователей.