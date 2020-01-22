Российские банкоматы начали сканировать лицо вместо считывания банковской карты

Что касается ВТБ, то по словам представителем компании, тестирование современных банкоматов запланировано также в текущем году. Кроме того, возможность внедрения биометрии в банкоматах также рассматривается Промсвязьбанком и Ак Барс Банком. Отмечается, что на данный момент в стране функционирует несколько десятков банкоматов нового поколения, которые установлены в торгово-развлекательных центрах Москвы.

Специалисты Ростелекома предупредили, что сканирование лица является не самым безопасным методом. Так, по их словам, куда более надежным биометрическим материалом считается рисунок кровеносных сосудов ладони. Отмечается, что банки отдают предпочтение сканированию лица, поскольку для идентификации сосудов ладони необходимо дорогостоящее оборудование.