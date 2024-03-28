Российские «батарейки» для электропоездов прошли необходимые испытания

Литий-ионные батареи, разработанные для нового российского электровоза ЭМКА2, успешно прошли тестирование и готовы для массового производства. Это подтверждено экспертами, которые рекомендовали начать серийное производство батарей.

Батареи для ЭМКА2 обладают высокой мощностью — 288 А/ч и энергоёмкостью 200 кВт/ч, а их срок службы достигает 10 лет. Они также устойчивы к холоду, работая даже при -40°C. Эти батареи разработала группа компаний «Техноспарк».

ЭМКА2 — это новый маневренный электровоз, предназначенный для использования на станциях и в депо, где запрещено использовать дизельные двигатели. Он также пригоден для работы на промышленных предприятиях. Электровоз может работать как от сети, так и от встроенной батареи, не требуя специальной зарядной инфраструктуры.