Российские беспилотники будут управлять полётом артиллерийских и миномётных снарядов от выстрела до цели

Как сообщил «Известиям» источник в Министерстве обороны, боевые беспилотники «Орион» и «Форпост-Р» смогут наводить управляемые боеприпасы «Грань» и «Краснополь» на цели с помощью лазера. Источник сообщает, что в ходе военных учений «Запад-2021» на полигоне Мулино дроны передавали координаты целей на командные пункты, после чего подсвечивали их лазером.

Для отработки корректировок на учениях использовали управляемые боеприпасы «Грань» и «Краснополь». Эти боеприпасы при подлёте к цели ориентируются на лазерную отметку на цели.

Отмечается, что «Грань» — управляемая мина калибра 120 мм, может поражать маневрирующие цели в любое время суток, а лазерная отметка позволяет уничтожить объект с первого выстрела. «Краснополь» — управляемый с помощью аэродинамических рулей артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм. Предназначен для поражения бронированных и укреплённых целей на расстоянии 10-16 км. Также предназначен для уничтожения объектов с первого выстрела.

Источник также сообщает, что в ходе учений была подтверждена эффективность использования дронов при лазерной корректировке целей.