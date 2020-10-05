Наука и технологии
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Российские беспилотники начнут использоваться для изучения Арктики
Речь о дроне SeaDrone, произведенном в Подмосковье
В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали о том, что российские беспилотники начнут использоваться для изучения Арктики. Речь о дроне SeaDrone, произведенном в Подмосковье.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) SeaDrone, специально разработанный для работы в арктических условиях подмосковной компанией "Съемка с воздуха", успешно прошел испытания на Карском море. Тестирование беспилотного арктического комплекса проводили потенциальные пользователи аппарата - "Газпром недра" и "Морспасслужба.
В рамках испытаний дрон взлетал с палубы ледокола, а также совершал посадку на воду. Примечательно, что с помощью возможности садиться на воду беспилотник можно будет эксплуатировать в поисково-спасательных работах как средство, позволяющее оставаться на плаву в ожидании спасательного судна.