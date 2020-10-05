Российские беспилотники начнут использоваться для изучения Арктики

В рамках испытаний дрон взлетал с палубы ледокола, а также совершал посадку на воду. Примечательно, что с помощью возможности садиться на воду беспилотник можно будет эксплуатировать в поисково-спасательных работах как средство, позволяющее оставаться на плаву в ожидании спасательного судна.