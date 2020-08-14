Российские беспилотники смогут атаковать противника с десантных кораблей

”«Тактико-технические характеристики кораблей заметно изменились в ходе проектирования. Их водоизмещение выросло до более чем 30 тыс тонн, они будут нести по 16 вертолетов всей номенклатуры, а также палубные ударные и разведывательные беспилотники. Корабли смогут перевозить до 1 тыс морпехов. Передача первого вертолетоносца флоту ожидается в 2025 году, второго — в 2027”, - говорится в публикации агентства ТАСС, которое ссылалось на собственные источники в отрасли.

Стоит отметить, что данные два судна являются достаточно новым для России опытом в производстве подобного типа водного транспорта. Что же до официального проекта десантных кораблей, то на них смогут расположиться сразу несколько десантных катеров и более 70 единиц военной техники. В состав авиагруппы, которой будут снабжаться корабли, войдут порядка двух десятков различных вертолетов.