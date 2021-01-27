Российские беспилотники заподозрили в атаке по контрабанде нефти в Сирии

Атаке подверглись объекты, находившиеся в городе Тархин в провинции Алеппо, сообщает Al Masdar News. По данным агентства, они используются протурецкими группировками для переправки контрабандной сирийской нефти. Сами удары, судя по имеющейся информации, состоялись вечером 24 января.

Отметим, что данная атака является уже второй за последний месяц. Ранее, 9 января, контрабандные пункты джихадистов уже подвергались обстрелу со стороны дронов. По мнению специалистов Al Masdar News, в атаках на джихадистов были задействованы ударные отечественные беспилотники «Орион».