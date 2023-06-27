Российские биоинженеры создали искусственную крольчатину

Исследователи из Донского государственного технического университета разработали технологию производства мяса из выращенных клеток кролика.

При помощи биопсии у животного забирается небольшое количество тканей, из которых выделяют клетки. После этого ученые помещают их в питательную среду на соевом текстурате — продукте переработки соевых бобов. За месяц биоинженерам удалось вырастить из грамма ткани 12 граммов клеток.

После этого при помощи 3D-биопринтера ученые напечатали кусок мяса, в состав которого входят мышечные, жировые и соединительнотканные клетки кролика. Специалисты отмечают, что в состав мяса входит растительный белок, благодаря которому можно не только воспроизводить «мясную» структуру, но и варьировать диетические свойства продукта. Биоинженеры подчеркивают, что в искусственном мясе, в отличие от «традиционного» не содержатся антибиотики.

Исследователи планируют убедиться в отсутствии негативных эффектов от искусственного мяса, проведя эксперимент, где одну группу животных они будут кормить клеточным мясом, а другую — обычным. Кроме того, предполагается, что в будущем производство крольчатины будет перенесено в биореактор, а питательной среде найдут более дешевую замену.