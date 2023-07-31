Российские биологи придумали, как сохранить силу мышц космонавтов

Российские учёные обнаружили, что при помощи определённых лекарственных препаратов можно остановить ослабление мышц при длительном отсутствии движения. Это открытие может привести к созданию препаратов, которые помогут защитить мышцы космонавтов и больных от потери мышечной массы.

Исследователи экспериментально доказали, что накопление избытков АТФ, клеточной «энерговалюты», в мышцах играет ключевую роль в процессе ослабления мускулов при бездействии. Они выяснили, что блокирование этого накопления с помощью бета-гуанидинпропионовой кислоты и других веществ помогает сохранить медленные мышцы, не позволяя им превратиться в более утомляемые мышцы быстрого типа.

Исследование проводили российские биологи и медики, которые наблюдали состояние мышц лабораторных крыс в условиях, когда их задние лапы были удерживаемы в воздухе, но они могли свободно передвигаться по клеткам. В таких условиях мышцы постепенно ослабевали, а уровень креатинфосфата в их клетках увеличивался. Креатинфосфат — это альтернативная форма запасания энергии, которая быстро высвобождается при физических нагрузках.

Чтобы проверить свои предположения, учёные заблокировали выработку креатинфосфата в организме грызунов с помощью бета-гуанидинпропионовой кислоты. Это привело к тому, что ослабление мышц значительно замедлилось, и уровень активности генов, ответственных за формирование белков медленных мышц, увеличился.

Дальнейшие исследования помогут полностью понять механизмы ослабления мышц при длительном бездействии и найти эффективные способы предотвращения этого процесса. Это будет полезно для реабилитации пациентов, которые вынуждены соблюдать постельный режим, а также для защиты космонавтов от потери мышечной массы во время длительных полётов в космосе.