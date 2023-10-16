Российские биологи узнали, куда мигрируют живые организмы из-за изменений климата

Российские биологи провели исследование, чтобы узнать, как изменения климата повлияют на распространение чужеродных организмов в России. Исследование показало, что к концу XXI века эти организмы будут расширять свои ареалы со скоростью 28-42 км за 10 лет, что в несколько раз быстрее, чем в прошлом веке.

Биологи сосредоточились на 100 самых опасных чужеродных видах, таких как борщевик Сосновского и американская норка. Их исследование показало, что при дальнейших изменениях климата в России появятся новые чужеродные организмы, которые изменят местные экосистемы и могут вызвать экономический ущерб.

Специалисты также отметили, что пресноводные и околоводные организмы будут сильнее расширять свои ареалы в будущем. Это важное исследование помогает лучше понять, как изменения климата влияют на живую природу в России.