Российские блогеры попросили Путина разблокировать сразу две запрещённые в стране соцсети

Его суть заключается в просьбе разблокировать сразу две запрещённые в стране соцсети — *Instagram и Facebook. Такое же письмо получил и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По данным Ведомостей, блогеры попросили Путина «пересмотреть решение о блокировке» соцсетей, доступ к которым в России закрыт. Они считают, что ограничение доступа к *Instagram и Facebook «несёт в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны».

Так, например, блогеры заявили, что в результате блокировки, Россия лишилась «эффективного канала для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи — возможности создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны».