Российские блогеры потеряли от 12% до 78% просмотров после замедления YouTube в стране

Замедление работы видеохостинга привело к значительным потерям аудитории в период с 22 июля по 25 августа 2024 года.

Особенно пострадали детский блогер Влад Бумага (канал «А4»), чьи просмотры упали на 78%, и Влад Чашейко (канал «Глент»), потерявший 54.4% просмотров. Техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom) отметил снижение на 12%.

Снижение активности пользователей связано не только с замедлением работы платформы, но и с сезонными факторами — периодом отпусков и подготовкой к учебному году.

Помимо этого, блогеры начали активнее переносить контент на альтернативные площадки, такие как VK Видео и Rutube.