Российские блогеры в среднем стали зарабатывать на 13% меньше

Согласно исследованию сервиса Solar Staff, доходы блогеров за последний год существенно снизились. С августа 2023-го по август 2024 года их среднемесячный доход уменьшился на 13%, основываясь на данных о 10 тысячах блогеров, зарегистрированных на платформе. Ведущие позиции по доходам занимают инфлюенсеры, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели (ИП), с доходом в 93,6 тыс. рублей в месяц, однако даже их доходы упали на 57%. Блогеры, работающие как самозанятые, потеряли 43%, и теперь зарабатывают в среднем 22 тыс. рублей в месяц, а физлица сохранили уровень дохода на уровне 17 тыс. рублей.

Эксперты Solar Staff предполагают, что падение доходов связано с изменениями в рекламных стратегиях компаний. Они отмечают, что бренды могут сокращать затраты на традиционную рекламу и направлять больше средств на другие каналы, такие как контекстная реклама и контент-маркетинг. Разница в доходах между ИП и физлицами объясняется тем, что статус ИП позволяет работать с крупными клиентами и более гибко подходить к условиям сотрудничества.

На рекламном рынке наблюдается рост performance-кампаний, которые нацелены на конкретные результаты, такие как продажи или регистрации. По словам Анны Планиной, директора по цифровым технологиям в NMi Group, хотя на доходы блогеров повлияли блокировки и замедления на популярных платформах, работать с инфлюенсерами по-прежнему выгодно. Гендиректор Telega.in Кирилл Борисов говорит о росте доходов блогеров на 25%, предполагая, что падение на других площадках может быть связано с избытком блогеров. Георгий Лапшаков из Ассоциации блогеров и агентств добавляет, что небольшие блогеры чаще работают с малым бизнесом, который лишь пробует этот инструмент, тогда как у крупных блогеров цены на интеграции растут.