Российские боевые корабли пользуются огромным спросом у иностранцев

Помимо этого, иностранцы проявили немалый к нашим противодиверсионным катерам проекта 21980, патрульным кораблям проекта 22160 и десантным катерам проекта А223. Также посетителям военно-морского салона показали малый ракетный корабль проекта 21631, катер специального назначения проекта 21980 и патрульный корабль проекта 22160. Происходило это в акватории Финского залива близ Санкт-Петербурга. Вся техника, продемонстрированная иностранцам была разработана на территории Зеленодольского завода.