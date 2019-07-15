Помимо этого, иностранцы проявили немалый к нашим противодиверсионным катерам проекта 21980, патрульным кораблям проекта 22160 и десантным катерам проекта А223. Также посетителям военно-морского салона показали малый ракетный корабль проекта 21631, катер специального назначения проекта 21980 и патрульный корабль проекта 22160. Происходило это в акватории Финского залива близ Санкт-Петербурга. Вся техника, продемонстрированная иностранцам была разработана на территории Зеленодольского завода.
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Сегодня 08:55
Российские боевые корабли пользуются огромным спросом у иностранцев
Преимущественно у наших друзей в Востока
Делегация сразу нескольких стран, в число которых вошли Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд и Вьетнам, высказали свою заинтересованность в малых ракетных кораблях проекта 22800 “Каракурт” и фрегатах “Гепард-3,9”. Произошло это в рамках Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге, рассказала пресс-служба Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького.
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