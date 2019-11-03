Российские боевые корабли прибыли в Юго-Восточную Азию

По словам пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, деловой заход был выполнен в рамках плана дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион. Известно, что в период стоянок на крейсере “Варяг” запланировано проведение деловых встреч, которые направлены на обсуждение материально-технического снабжения отряда. Сообщается, что после того, как церемония встречи будет завершена Александр Шварц, который является командиром отряда капитаном первого ранга совместно с командирами кораблей посетят администрацию городского порта.

В качестве развлекательной программы в Муаре состоятся товарищеские матчи по футболу и волейболу, планируется также проведение экскурсий. По имеющимся данным, уже 7 ноября отряд боевых кораблей должен покинуть Бруней.