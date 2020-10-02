Российские боевые вертолеты получат новый блок с дронами-камикадзе

Новый модульный блок используют для того, чтобы запускать из него специальные корректируемые ракеты, мини-беспилотники и дроны-камикадзе, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. При этом установка дополнительного оборудования на российские машины запланировано на самое ближайшее время.

Ожидается, что боевые вертолеты также оснастят новейшей аппаратурой для программирования вооружения — с ее помощью можно будет как накачать энергию в беспилотный летательный аппарат, так и совершить полноценный его запуск. Стоит отметить, что совсем недавно американское издание The Drive опубликовало материал, в котором говорилось о нападении беспилотника-камикадзе неизвестной модели на бронированную машину.