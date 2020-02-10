Российские бомбардировщики получат гиперзвуковые ракеты

”Рассматривается возможность установки ракет "Кинжал" на Ту-160. Проработка такого варианта должна завершиться в этом году”, - сообщили источники издания. Однако на данный момент неизвестно, оборудовать гиперзвуковыми ракетами будут строевые Ту-160 или же усовершенствованные Ту-160М.

Напомним, что Ту-160 является сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем. Буквально пять лет назад было принято решение о возобновлении производства данного боевого самолета, но в усовершенствованной модификации Ту-160М. В модернизированном образце улучшили ряд особенностей бомбардировщика, в числе которых пилотажно- навигационное оборудование, комплекс радиоэлектронного противодействия, комплекс связи, радиолокационная станция, а также система управления.