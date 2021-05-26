Российские бомбардировщики Ту-22М3 назвали угрозой британским и американским ударным группам

По мнению журналистов The Drive, прилёт Ту-22М3 в Хмеймим практически совпадает по времени с моментом прибытия авианосца Queen Elizabeth в акваторию Средиземного моря.

Учитывая, что во времена холодной войны именно американские авианосцы и боевые корабли были основной целью советских Ту-22М на этой территории, опасения не кажутся столь беспочвенными.

В The Drive также напомнили об использовании усовершенствованной до Х-32 сверхзвуковой крылатой ракеты в качестве основного оружия Ту-22М3. Это позволяет самолёту атаковать противника на расстоянии до 800 километров.