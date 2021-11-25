Российские «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» сбили ракеты израильских истребителей

В качестве «защитников» выступили сразу две модели отечественных ЗРК — «Бук-М2Э» и «Панцирь-С». С их помощью военные нейтрализовали 10 ракет истребителя F-16, направленных по объектам на территории провинции Хомс.

По словам заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирала Вадима Кулитя, в ходе действий Израиля пострадал один сирийский военнослужащий.

Напомним, что похожая ситуация произошла в июле 2021 года. Тогда «Бук-М2Э», находящиеся в Сирии, также уничтожили две ракеты, выпущенные истребителями F-16, принадлежащими Израилю.