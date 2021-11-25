Российские «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» сбили ракеты израильских истребителей

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Российские «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» сбили ракеты израильских истребителейПодобное уже происходило в июле 2021-го
В сети появилась информация о свежем инциденте с участием российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). С их помощью удалось уничтожить ракеты, которые были выпущены Израилем по Сирии.
В качестве «защитников» выступили сразу две модели отечественных ЗРК — «Бук-М2Э» и «Панцирь-С». С их помощью военные нейтрализовали 10 ракет истребителя F-16, направленных по объектам на территории провинции Хомс.
По словам заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирала Вадима Кулитя, в ходе действий Израиля пострадал один сирийский военнослужащий.
Напомним, что похожая ситуация произошла в июле 2021 года. Тогда «Бук-М2Э», находящиеся в Сирии, также уничтожили две ракеты, выпущенные истребителями F-16, принадлежащими Израилю.
Источник: РИА Новости