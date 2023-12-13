Российские цены на кофе могут взлететь из-за засухи в Бразилии

Предполагается, что в этом году урожай робусты будет собран в пределах 20 млн мешков, что является самым низким показателем с 2020 года. Эта ситуация повлечёт за собой и рост цен на арабику — эти сорта всегда смешиваются. Цены, разумеется, поднимутся и на растворимый кофе.

«Бразилия как крупнейший поставщик определяет ситуацию на рынке кофе. Существует и другое мнение, что во Вьетнаме, который производит огромное количество робусты, сейчас не очень удачный урожай. Если показатели снизятся на 10–15%, это вызовет её нехватку. Конечно, если это произойдёт, то цена на робусту увеличится. Но одновременно будет увеличиваться и цена на арабику, поскольку продукты робуста и арабика всегда смешиваются», — рассказал генеральный директор компании «К-Гранд» Александр Борисов.