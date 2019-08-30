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Российские чиновники не пожелали переходить со своих смартфонов на устройства с системой "Аврора"

Говорят, это нецелесообразная трата денег
Согласно имеющимся у издания “Ведомости” данным, в бюджет России на 2019 год не были включены расходы на предоставление чиновникам федерального уровня смартфонов, работающих на базе отечественной мобильной операционной системы “Аврора”.

По слухам, на данный момент сразу три ведомства, Минфин, Минкомсвязи и Минпромторг, обсуждают необходимость и целесообразность проекта по переводу госслужащих на устройства, работающие на базе российской разработки. По словам источников издания, данная инициатива требует “слишком больших затрат”.

Напомним, что в июле этого года “Ростелеком” выступил с предложением предоставить 1,4 млн чиновникам смартфоны работающих под управлением “Авроры”, мобильной операционной системы, принадлежащей компании. По подсчетам экспертов, данный переход обошелся бы примерно в 23,2 млрд рублей.

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