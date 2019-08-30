Российские чиновники не пожелали переходить со своих смартфонов на устройства с системой "Аврора"

По слухам, на данный момент сразу три ведомства, Минфин, Минкомсвязи и Минпромторг, обсуждают необходимость и целесообразность проекта по переводу госслужащих на устройства, работающие на базе российской разработки. По словам источников издания, данная инициатива требует “слишком больших затрат”.

Напомним, что в июле этого года “Ростелеком” выступил с предложением предоставить 1,4 млн чиновникам смартфоны работающих под управлением “Авроры”, мобильной операционной системы, принадлежащей компании. По подсчетам экспертов, данный переход обошелся бы примерно в 23,2 млрд рублей.